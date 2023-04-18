Аренде есть куда расти

Съемная квартира или дом в Сочи в предстоящие майские праздники обойдутся примерно на четверть дороже, чем год назад, прогнозируют опрошенные “Ъ FM” участники рынка. По их словам, стоимость аренды жилья на курорте уже сейчас повысилась на 10-15% год к году. А с учетом растущего спроса цены рискуют вырасти еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правда, в первую очередь это коснется локаций поближе к береговой линии, поскольку предложение в этом сегменте в принципе не так велико, говорит генеральный директор «Городского риэлторского центра» в Сочи Юлия Усачева: «Люди предпочитают курортную недвижимость — поближе к морю, к центру, к набережной. Таких предложений на короткий срок в частном секторе не так уж много. Они есть, но это не какие-то тысячи площадей.

В связи с нехваткой квартир хорошего качества, в хороших локациях стоимость на них растет, поскольку спрос очень высокий. Многие едут с детьми, и им удобнее снять квартиру, где есть своя кухня, чтобы они могли сами себе что-то готовить. Для них это получается дешевле. К тому же туда может заселиться больше людей, чем в стандартный номер в гостинице. Если взять аналогичные лоты в спальных районах, там такого роста спроса на краткосрочную аренду не отмечается».

Сервис «Суточно.ру» на прошлой неделе сообщал, что однодневное размещение в сочинских квартирах в период майских праздников подорожало на 7% год к году. По данным портала, на тот момент в среднем аренда на сутки там обходилась более чем в 4 тыс. руб. Цены на съемное жилье в Сочи могут расти и дальше, но и возможностей забронировать подходящий вариант по-прежнему немало, говорит гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько:

«В прошлом сезоне наблюдались забавные случаи и казусы, когда одна и та же квартира, один и тот же дом могли перепродаваться несколько раз, когда собственники выбирали тех клиентов, которые платили больше. Но на самом деле тогда это был некий форс-мажор, ажиотаж в преддверии начала сезона, когда никто не ожидал, что многие зарубежные направления будут закрыты. В этом году, думаю, мы такого уже не увидим. Рынок все-таки пришел к равновесию.

Все немножко успокоились, то есть привыкли к ситуации, скажем, достаточно повышенного спроса на российские курорты, поэтому таких экстремальных случаев не будет.

В целом рынок аренды будет достаточно стабильным в этом смысле. Цены на аренду уже довольно высокие. Учитывая, что до майских праздников осталась всего пара недель, сейчас самое время бронировать жилье. Вряд ли стоит ожидать, что стоимость сильно снизится. При этом варианты еще есть — снять квартиру еще можно. Тотального дефицита на рынке пока не наблюдается».

Сейчас авиабилеты из Москвы в Сочи на одного человека с вылетом туда 1 мая и возвращением 9 мая обойдутся минимум в 16 тыс. руб. Как прогнозировали в Альянсе туристических агентств в начале марта, цены на перелет в разгар майских праздников могут вырасти до 40 тыс. руб.

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Владимир Расулов