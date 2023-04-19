Главные новости за 19 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение, по которому департамент имущественных отношений Кубани обязан продать Олегу Дерипаске земельный участок площадью 216 гектаров в Усть-Лабинском районе за 6,9 млн руб.

МВД опровергло сообщения о штрафе, который якобы выписали краснодарцу за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту.

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «АРТ», обвиняемого в коммерческом подкупе бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков и экс-депутата ЗСК Евгении Шумейко.

В аэропорту Сочи задержали сотрудника подрядной организации, который сообщил о якобы находящейся бомбе в стаканчике из-под кофе.

Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Исмаила Дзангиева к десяти годам колонии за покушение на убийство сослуживца во время СВО.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рекомендовал работодателям сделать выходным днем праздник Радоницы, который в этом году выпадает на 25 апреля.

В Краснодарском крае средняя зарплата в январе—феврале 2023 года составила 49,6 тыс. руб., что на 16,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Краснодарском крае парад Победы 9 мая проведут только в Новороссийске. Такое решение принято на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Стоимость проезда в общественном транспорте Анапы с 22 апреля увеличат до 30 руб. Вечером проезд будет составлять 34 руб.

В Краснодарском крае запустят единую региональную систему «Безопасный город». Власти обещают, что «благодаря ей каждый квадратный метр общественного пространства будет просматриваться».

На курортах Кубани на майские праздники власти региона ожидают около 550 тыс. туристов. Это на 5% больше, чем в 2022 году.

Стадион-долгострой «Динамо» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию уже в июне текущего года. Работы на объекте выполнены уже на 88%.

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