Стадион «Динамо» в Краснодаре откроют в июне 2023 года

Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию уже в июне текущего года. Работы на объекте выполнены на 88%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На стадионе появится легкоатлетическое и разминочное ядро, залы для занятий борьбой, художественной гимнастикой и волейболом, а также поле для метаний, площадка для мини-футбола и зона уличных тренажеров.

Площадь трибун на стадионе составит более 14 тыс. кв. м. Строительство основной трибуны на 3,5 тыс. мест, здания касс, а также подземной парковки завершено.

Как сообщили в краевом департаменте строительства, сейчас продолжаются отделочные работы, устройство проездов и тротуаров. Внутри трибун установлены лифты. На парковках монтируют систему видеонаблюдения, а также пожарную сигнализацию.

Тат Гаспарян

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