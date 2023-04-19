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Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем

Глава Краснодарской области Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о том, что в текущем году традиционно рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Что касается Радоницы. Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы»,- написал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в местах скопления людей будет организовано дежурство сотрудников полиции и казаков.

«Главам муниципалитетов необходимо продумать схему движения общественного транспорта и автомобилей, чтобы люди не стояли в пробках»,- считает глава Кубани.

Тат Гаспарян

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