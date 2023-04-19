Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция опровергла информацию о штрафе за выброшенную рекламу службы по контракту в Краснодаре

МВД опровергло сообщения о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что краснодарцу был выписан административный протокол из-за выброшенной в мусорную урну листовки с рекламой контрактной службы в ВС РФ. Мужчину якобы оштрафовали на 40 тыс. руб.

«За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность»,— уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...