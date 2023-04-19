Суд обязал администрацию Кубани продать Дерипаске участок в 216 гектаров за 7 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, который обязал департамент имущественных отношений Кубани продать Олегу Дерипаске земельный участок площадью 216 гектаров в Усть-Лабинском районе за 6,9 млн руб. Постановление кассационной инстанции (резолютивная часть) опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил, что цена выкупа участка в границах Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района была определена на основании постановления губернатора Краснодарского края (от 25.03.2015 №226 «Об установлении порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Краснодарского края») и составляет 6,9 млн руб. Кассационная инстанция во вторник, 18 апреля, оставила в силе решение апелляционного суда.

В июле 2021 года Олег Дерипаска обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В исковом заявлении бизнесмен просил урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения. В материалах дела говорится, что данный участок находится в государственной собственности региона.

Спорный участок истец арендовал в 2007 году, в 2018 году он обратился с заявлением о передаче земли в собственность. Однако в 2019 году краевой департамент отказался продавать участок Олегу Дерипаске, сославшись на то, что на нем возведены хозпостройки.

В письме департамента, которое было направлено предпринимателю 5 апреля 2021 года, цена за участок составляла 20,9 млн руб. Олег Дерипаска указал на несогласие с методикой определения выкупной стоимости и обратился в суд.

Тат Гаспарян

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