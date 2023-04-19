Средняя зарплата в Краснодарском крае выросла на 16%

В Краснодарском крае средняя зарплата в период с января по февраль 2023 года составила 49,6 тыс. руб., что на 16,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты, работающие в области информации и связи, получили на 85,8% больше среднекраевого уровня — 92,1 тыс. руб. Сотрудники страховых и финансовых компаний за год стали получать на 79,1% больше, чем средняя зарплата в крае. Их оплата труда оценивается в 88,8 тыс. руб.

Сотрудники предприятий по добыче полезных ископаемых получают на 21,6% больше среднекраевого уровня — 60,3 тыс. руб.

Работники сферы образования получили на 23,2% меньше среднекраевого уровня — 38,1 тыс. руб. Оплата труда за административную деятельность меньше среднего уровня по краю — 38,8 тыс. руб.

Екатерина Мухамедова

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