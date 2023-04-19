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В аэропорту Сочи задержали маляра из-за шутки о бомбе

В аэропорту Сочи задержали сотрудника подрядной организации, который сообщил о якобы находящейся бомбе в стаканчике из-под кофе. Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Задержанный службой безопасности воздушной гавани гражданин не является штатным сотрудником аэропорта Сочи. Он является сотрудником подрядной организации, которая ведет малярные работы в контролируемой зоне аэропорта»,— отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Там подтвердили, что маляр пошутил. Однако теперь, если в отношении него возбудят уголовное дело за ложное сообщение о теракте, он может получить до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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