На курорты Краснодарского края на майские праздники приедут 550 тысяч туристов

На курортах Кубани на майские праздники власти региона ожидают около 550 тыс. человек. Это на 5% больше, чем в 2022 году, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Фото: «Ъ-Кубань»
«Нагрузка возрастает, сейчас по краю уже забронировано 65% гостиниц. И это наша ответственность с точки зрения безопасности»,— добавил глава региона.
В праздничные дни важно обеспечить антитеррористическую защищенность и усилить меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор поручил своему заместителю Александру Руппелю взять на личный контроль взаимодействие служб в курортных муниципалитетах.
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