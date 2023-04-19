Единую систему «Безопасный город» запустят на Кубани

В Краснодарском крае запустят единую региональную систему «Безопасный город», сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Благодаря ей каждый квадратный метр общественного пространства будет просматриваться. Это и есть предотвращение преступлений, гарантия безопасности»,— отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани сейчас установлено около 10 тыс. видеокамер, из них 50% — в Краснодаре, Сочи и Геленджике. В этом году в крае увеличили финансирование на приобретение видеокамер в муниципалитеты — до 100 млн руб.

«Важно проанализировать, какие места массового пребывания людей, стратегические объекты еще не охвачены видеонаблюдением. В преддверии высокого курортного сезона обязательно нужно учесть пляжные зоны»,— заявил губернатор.

В текущем году власти закупят камеры, в том числе с возможностью распознавания лиц и транспортных средств. Их установят в местах массового пребывания людей, сообщил вице-губернатор Сергей Власов.

Поэтапно в единую региональную платформу АПК «Безопасный город» будут объединены все системы безопасности населения: видеонаблюдение, системы оповещения, опасных природных явлений, Система-112. К ней планируют подключить камеры в банкоматах, торговых центрах, а также предприятиях санаторно-курортного комплекса.

Тат Гаспарян

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