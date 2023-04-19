Стоимость проезда в общественном транспорте Анапы планируют увеличить до 30 рублей

В Анапе появились объявления о том, что с 22 апреля планируется увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте. Эта мера необходима для поддержания минимальной рентабельности предприятий, без повышения тарифов не обойтись, сообщает Telegram-канал «Союз транспортников Кубани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия города-курорта Анапа Фото: Мэрия города-курорта Анапа

На городских маршрутах в Анапе цена может вырасти до 30 руб. в дневное время и до 34 руб. — в вечернее. На пригородных маршрутах стоимость проезда увеличится в среднем на 15%.

«Однако городская администрация против увеличения стоимости проезда, вопрос отложили на две недели. За это время будут проведены консультации специалистов мэрии с руководителями транспортных организаций»,— говорится в сообщении.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщили о том, что стоимость проезда на маршрутах по нерегулируемому тарифу изменится в апреле. На маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда составит 36 руб., по «ночному» тарифу — 40 руб. На маршрутах по регулируемому тарифу стоимость проезда останется прежней.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram