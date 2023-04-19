В Севастополе сержанта приговорили к 10 годам колонии за попытку убийства сослуживца во время СВО

Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Исмаила Дзангиева к десяти годам колонии за покушение на убийство сослуживца во время СВО. Информация об этом опубликована на сайте севастопольского гарнизонного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2022 года в Мариуполе осужденный выстрелил в заместителя командира взвода Яна Ларионова, считая его виновным в смерти брата. Как указано в решении суда, Исмаил Дзангиев решил наказать заместителя командира взвода за отказ в переводе брата к нему в отделение.

Медики спасли мужчину, однако его здоровью был нанесен серьезный ущерб. В отношении сержанта возбудили уголовное дело за покушение на убийство и нарушение правил уставных взаимоотношений (ч. 3 ст. 30, п. «б»; ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 335 УК РФ).

Суд назначил виновному десять лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить 400 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

Тат Гаспарян

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