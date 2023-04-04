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Коммерсантъ FM
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд

Пентагон объявил об утверждении очередного пакета военной помощи Украине общей стоимостью $2,6 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.

Также в новый пакет войдут:

  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • около 3600 единиц стрелкового оружия;
  • бронированные мостоукладчики;
  • около 400 гранатометов;
  • противотанковые системы Javelin и TOW;
  • девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками;
  • 61 танкер с тяжелым топливом;
  • 120-мм минометные мины;
  • терминалы спутниковой связи;
  • высокоточные авиационные ракеты.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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