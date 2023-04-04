США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд

Пентагон объявил об утверждении очередного пакета военной помощи Украине общей стоимостью $2,6 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.
Также в новый пакет войдут:
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- около 3600 единиц стрелкового оружия;
- бронированные мостоукладчики;
- около 400 гранатометов;
- противотанковые системы Javelin и TOW;
- девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками;
- 61 танкер с тяжелым топливом;
- 120-мм минометные мины;
- терминалы спутниковой связи;
- высокоточные авиационные ракеты.
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