США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд

Пентагон объявил об утверждении очередного пакета военной помощи Украине общей стоимостью $2,6 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.

Также в новый пакет войдут:

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

около 3600 единиц стрелкового оружия;

бронированные мостоукладчики;

около 400 гранатометов;

противотанковые системы Javelin и TOW;

девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками;

61 танкер с тяжелым топливом;

120-мм минометные мины;

терминалы спутниковой связи;

высокоточные авиационные ракеты.

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Лусине Баласян