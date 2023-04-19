Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну систем Patriot из США, Нидерландов и Германии

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли системы противовоздушной обороны из США, Нидерландов и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА. Спасибо нашим партнерам за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!» — написал Александр Павлюк в Telegram-канале.

В декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года о планах поставок этого вооружения сообщали в Германии и Нидерландах. В начале марта The Financial Times со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова писала, что Украина получила один из комплексов Patriot и готовит его к эксплуатации.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские вооруженные силы все еще нуждаются в 20 батареях систем ПВО Patriot. 9 апреля представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на Украину в скором времени поступят зенитные ракетные комплексы NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T из США, Италии и Франции. Кроме того, 4 апреля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере $2,6 млрд, в который войдут боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.

10 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы из утечки в Пентагоне сообщила, что Украина испытывает нехватку снарядов для систем ПВО, в результате чего Россия может получить превосходство в воздухе. Из документов следует, что системы Patriot и SAMP-T не смогут обеспечить такую же защиту, как установленные сейчас на Украине 25 ЗРК С-300, которые совместно с системами «Бук» составляют 89% средств ПВО Украины средней и большой дальности.

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Эрдни Кагалтынов