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Коммерсантъ FM
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Системы Patriot и SAMP/T скоро поступят на Украину

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T скоро поступят на Украину, сообщил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. Эти системы Украине поставят США, Италия и Франция.

«Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить,— NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны поступить на Украину»,— сказал Юрий Игнат в эфире новостного марафона на украинском телевидении. Точных сроков поставок этих систем он не назвал. Командующий также напомнил, что украинские военные хотели бы получить от США американские истребители F-16.

По словам Юрия Игната, задача систем противовоздушной обороны не допустить появления в украинском небе российских самолетов и вертолетов. «Когда они уже появляются и бросают бомбы свободного падения — поверьте, апокалипсис будет в разы больше, если такое произойдет. Изюмщина, Мариуполь — это города, где самолеты появились и им уже ничего нельзя было противопоставить»,— отметил он.

4 апреля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере $2,6 млрд, в который войдут боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские вооруженные силы все еще нуждаются в 20 батареях систем ПВО Patriot.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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