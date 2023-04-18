«Ведомости»: Минфин хочет оформить разовый сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

Минфин предложил оформить разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax) за 2021–2022 годы как «налог чрезвычайного характера», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, возможность введения таких налогов предлагается закрепить в Налоговом кодексе (НК). Для этого Минфин подготовил отдельный законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и 2 ст. 270 НК.

По данным «Ведомостей», уплатить сбор обязаны будут не только российские, но и иностранные организации с постоянным представительством в России. Согласно проекту закона, налоговая база равна нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 годы не превышает прибыль за 2018–2019-й и составляет менее 1 млрд руб. Освободят от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также компании из реестра малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что можно уменьшить сумму налога на внесенный заранее добровольный платеж, который будет принят к вычету, но заплатить более 50% и получить повышенный вычет не удастся. Чтобы полностью погасить обязательство перед государством, компании достаточно до 1 декабря «добровольно» перечислить в бюджет половину величины налога. Когда наступит срок уплаты налога по закону, нужно будет подать вместе с налоговой декларацией копию платежных документов, подтверждающих перечисление средств, пояснили собеседники «Ведомостей».

Законопроект уже направили крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев, уточняет газета. Представитель Минфина также не стал комментировать содержание законопроекта. «Платеж с непредвиденной прибыли, как и предполагалось изначально, планируется единоразовым. Планы в этом отношении не поменялись»,— сказал он.

«Интерфакс» сообщал, что windfall tax составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018–2019 годы, а при досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — 5%. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал потенциальный доход от разового сбора с российского бизнеса в 300 млрд руб. Глава РСПП Александр Шохин в феврале заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом этот платеж в качестве обязательного.

О дискуссии о сборе с бизнеса читайте в материале «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Лаура Кеффер