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Коммерсантъ FM
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«Варяг» упахался

Структуры Искандара Махмудова продали часть сельхозземель

Структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова продали сельхозпредприятие «Варяг», отдаленное от основных аграрных активов, контролируемых бизнесменом. Около 10 тыс. га в Саратовской области приобрел «Био-Тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. Снижение цен на зерно и доходности в секторе не снижает интерес инвесторов к сельхозземлям, но может повлиять на стоимость активов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Био-Тон» и ее гендиректор Ирина Логачева 6 апреля стали владельцами сельхозпредприятия «Варяг» в Саратовской области, следует из данных ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ”, «Варяг» управляет в регионе около 10 тыс. га сельхозземель. Прежним собственником компании было ООО «Группа КМ», которую через ООО «Виолан» контролирует экс-президент УГМК Искандар Махмудов, чье состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд.

«Био-Тон» председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина считается основным производителем подсолнечника в стране. Также выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, горох и т. д., развивает мукомольное производство. На июль 2022 года управляла около 500 тыс. га сельхозземель, что соответствовало седьмому месту рейтинга крупнейших латифундистов по версии BEFL.

У Искандара Махмудова остаются другие аграрные активы. Компания «Косминвест», которая на 50% принадлежит «Виолану», по данным BEFL, на июль 2022 года управляла 210 тыс. га в основном на юге России. А связываемое с бизнесменом ООО «Инвестком» в ноябре 2022 года стало владельцем агрохолдинга «АФГ Националь» с около 180 тыс. га сельхозземель, по данным BEFL на прошлый июль.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивают среднюю стоимость сельхозземель в Саратовской области в 40–80 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы «Варяга» могли стоить 400–800 млн руб. Эдуард Зернин отметил, что «Био-Тон» постоянно работает над расширением посевных площадей и масштабов бизнеса. В конце 2022 года компания также стала собственником хозяйства в Ставропольском крае с более чем 15 тыс. га (см. “Ъ” от 9 января). Связаться с «Группой КМ» не удалось, в «Инвесткоме» на запрос “Ъ” не ответили.

Продажа «Варяга», вероятно, связана с отдаленностью хозяйства от остального земельного банка структур господина Махмудова. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что оторванность части сельхозземель может вызывать неудобства с точки зрения перемещения техники и размещения урожая, а также повышает сложность управления бизнесом. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что для многих владельцев больших массивов сельхозземель одним из самых узких мест остается управленческая команда, которую сложно подобрать и которая может не успевать контролировать весь бизнес. По его словам, 10 тыс. га для найма отдельной команды недостаточно, оптимальным считается показатель 30–50 тыс. га.

Цены на растениеводческие культуры в России сейчас испытывают давление в том числе из-за роста предложения. Как писал «Совэкон» со ссылкой на Росстат, на 1 марта запасы пшеницы в аграрных организациях достигали 17,4 млн тонн, что на 82% выше среднего значения за пять лет. Запасы подсолнечника — 2,5 млн тонн против 1,7 млн тонн годом ранее. По данным «Русагротранса» на портале «Поле.РФ», в первую неделю апреля пшеница четвертого класса на юге и в центре страны в среднем дешевела на 107–113 руб., до 10,08 тыс. и 9,02 тыс. руб. за тонну соответственно. Цены на подсолнечник в центре, на юге и в Поволжье выросли в диапазоне 1,7–3,2 тыс. руб., до 20,6–21,5 тыс. руб. за тонну. Но, как отметили в «Русагротрансе», некоторые маслозаводы закупились сырьем впрок, из-за чего спрос может быть ниже ожидаемого.

Как отмечает Дмитрий Рылько, упавшая доходность в секторе пока не сказывается на интересе к сельхозземлям и стоимости активов. Инвестиционный банкир Илья Шумов указывает, что земля остается базовым активом в сельском хозяйстве и значительного падения спроса на нее ждать не стоит. Но, не исключает он, возможно некоторое «охлаждение цен» на земельные активы ближе к концу года, если ситуация на рынке растениеводческой продукции не изменится.

Анатолий Костырев

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