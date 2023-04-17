Reuters: страны G7 сохранят потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Государства—члены G7 приняли решение сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на источник в коалиции.

Коалиция решила сохранить уровень нефтяного потолка, потому что действующее ограничение не только ограничивает нефтяные доходы России, но и поддерживает стабильность энергетического рынка, передает собеседник агентства. Он отметил, что страны «семерки» намерены продолжить координировать свои действия для эффективного мониторинга нефтяного потолка.

Решение сохранить уровень предельной цены на нефть из РФ коалиция G7 приняла на фоне четырехнедельного роста нефтяных цен, которому способствовало решение стран ОПЕК+ понизить добычу. Сегодня, 17 апреля, фьючерсы Brent держатся на Лондонской бирже ICE на уровне около $85 за баррель. Собеседник агентства утверждает, что российская нефть марки Urals продается со скидкой около $30 по отношению к Brent.

Кроме того, страны G7 договорились активизировать усилия по борьбе с уклонением от соблюдения предельных цен на энергоносители и других санкций против России, сообщил источник. В частности, коалиция планирует разработать для поставщиков услуг по транспортировке нефти руководство по обнаружению скрытых признаков обхода санкций. Среди них — манипуляции с отслеживанием местоположения судов или неспособность нефтяной компании детализировать расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование отдельно от стоимости самой нефти, уточнил собеседник Reuters.

Ограничения цен на нефть из России, в разработке которых участвовал Бен Харрис, страны G7, ЕС и Австралия ввели в декабре 2022 года. Потолок был установлен на уровне $60 за баррель. 15 марта ЕС предлагал понизить уровень потолка на российскую нефть до $55 за баррель. Вашингтон взял паузу и призвал дождаться оценок эффективности ценового потолка от Международного энергетического агентства.

2 апреля Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. 5 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что цена Urals превысила нефтяной потолок.

По данным «Ъ», несмотря на эмбарго ЕС и потолок цен на нефтепродукты, участники рынка за три с половиной месяца увеличили экспорт бензина почти на 40% год к году, до 1,8 млн тонн. Экспорт дизеля Россия, до санкций выступавшая его основным поставщиком в Европу, снизила на 3% на фоне увеличения отгрузок на внутренний рынок. По мнению экспертов, поставки бензина за рубеж растут в условиях профицита товара и высокой маржинальности экспорта.

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Эрдни Кагалтынов