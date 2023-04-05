Reuters: цены на Urals превысили ценовой потолок в $60 за баррель

Цены на российскую нефть Urals превысили ценовой потолок из-за укрепления дифференциалов сорта на спросе в Индии и Китае, а также скачка котировок Brent, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Эталон дорожает на фоне решения стран ОПЕК+ сократить добычу.

Один из собеседников агентства уточнил, что цена на Urals в рамках конкретной сделки обычно рассчитывается к средневзвешенной котировке Brent за месяц или за несколько дней в период даты погрузки. По расчетам Reuters, с учетом текущих цен на фьючерсы Brent партии Urals сейчас торгуются немногим выше ценового потолка в $60 за баррель.

15 марта ЕС предлагал понизить уровень потолка на российскую нефть до $55 за баррель. Вашингтон взял паузу и призвал дождаться оценок эффективности ценового потолка от Международного энергетического агентства (МЭА). Немногим позже, 3 апреля, страны-участники ОПЕК+ заявили о дополнительном сокращении целевого объема добычи сверх того, что было согласовано в октябре.

Ограничение цен на нефть из России страны G7, ЕС и Австралия ввели в декабре 2022-го. Потолок был установлен на уровне $60 за баррель. В феврале 2023 стоимость российской нефти Urals была значительно ниже потолка и составляла $50 за баррель.

Подробнее о том, как сокращение добычи ОПЕК+ подняло российскую нефть выше $60 за баррель — в материале «Ъ» «Urals пробила потолок».

Григорий Лейба