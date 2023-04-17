Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белгородской области после обстрела загорелось сенохранилище

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. Под обстрел попало село Красное.

По данным губернатора, пострадавших нет. Однако в результате обстрела на местной ферме загорелось сенохранилище. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела»,— написал губернатор в Telegram-канале. В середине марта в селе Красное осколки снарядов сильно повредили здания школы, молельного дома и многоквартирного дома.

Ранее в ночь на сегодня, 17 апреля, в Белгороде и Белгородском районе произошли два пожара на гражданских объектах. Огонь быстро потушили. Губернатор объяснил, что причиной пожара стали действия противника. Вчера снаряд пробил крышу дома в селе Терезовка в приграничном Шебекинском городском округе.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов с переездом в безопасные места. Из-за напряженной обстановки они отменили проведение парада на 9 Мая.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...