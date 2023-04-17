В Белгородской области после обстрела загорелось сенохранилище

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. Под обстрел попало село Красное.

По данным губернатора, пострадавших нет. Однако в результате обстрела на местной ферме загорелось сенохранилище. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела»,— написал губернатор в Telegram-канале. В середине марта в селе Красное осколки снарядов сильно повредили здания школы, молельного дома и многоквартирного дома.

Ранее в ночь на сегодня, 17 апреля, в Белгороде и Белгородском районе произошли два пожара на гражданских объектах. Огонь быстро потушили. Губернатор объяснил, что причиной пожара стали действия противника. Вчера снаряд пробил крышу дома в селе Терезовка в приграничном Шебекинском городском округе.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов с переездом в безопасные места. Из-за напряженной обстановки они отменили проведение парада на 9 Мая.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж