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Коммерсантъ FM
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Школа, молельный дом и сельхозпредприятие пострадали от обстрела в Белгородской области

Губернатор Белгородской области показал в своем Telegram-канале последствия обстрела нескольких населенных пунктов приграничного Шебекинского городского округа.

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Последствия обстрела населенных пунктов в Белгородской области

Последствия обстрела населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

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Последствия обстрела населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Так, в поселке Красное осколки снарядов сильно повредили здания школы, молельного дома и многоквартирного дома. В жилом здании выбиты окна, посечены фасады и кровля, у социальных объектов пробиты крыши.

В Новой Таволженке снаряды упали на корпус сельхозпредприятия. Судя по фотографиям с места, у здания повреждена крыша и выбиты окна. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, которые проводят подворный обход.

Ранее сегодня, 15 марта, под обстрел попал город Шебекино. В Грайворонском городском округе снаряд повредил жилой дом. Еще два десятка жилых домов были повреждены в Белгороде, после того как система противовоздушной обороны сбила три ракеты.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной закончено возведение оборонительной засечной черты.

Сергей Толмачев, Воронеж

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