Министр агрополитики Украины раскритиковал решение Венгрии по ввозу сельхозпродукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил о неприемлемости односторонних решений по ввозу украинской аграрной продукции в Венгрию. Ранее эта страна вместе с Польшей объявила о временном запрете на импорт зерна с Украины.

В ходе онлайн-переговоров со своим венгерским коллегой Иштваном Надем господин Сокольский заявил о необходимости продолжения переговоров об экспорте украинской сельхозпродукции и неприемлемости односторонних решений.

«Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше»,— говорится в сообщении Минагро Украины в Telegram-канале. Министры договорились провести консультации и в ближайшее время продолжить переговоры. До этого Украина раскритиковала решение польских властей об ограничении ввоза сельхозпродукции.

15 апреля власти Польши объявили об ограничении ее ввоза до 30 июня, Венгрия приняла аналогичное решение. Еврокомиссия эти решения осудила.

Польша и другие страны согласились помочь вывезти зерно c Украины на мировые рынки, часть этих поставок сейчас скапливается в Восточной Европе, сообщало агентство Bloomberg.

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Мария Федотова