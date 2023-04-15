Кабмин Польши уполномочил министра сельского хозяйства временно запретить импорт зерна с Украины

Правительство Польши уполномочило министра сельского хозяйства и развития села, а также министра развития и технологий издать правовые акты о защите сельскохозяйственного рынка от дестабилизации, включая введение временного запрета на импорт сельхозпродукции с Украины, сообщается на сайте кабинета министров.

В заявлении правительства говорится, что соответствующее решение было принято по итогам совещания совета министров, на котором обсуждались текущая ситуация на аграрном рынке и последствия «российской агрессии» для сельского хозяйства страны.

На совещании министр сельского хозяйства представил кабинету текущие проблемы, связанные с притоком агропродукции с Украины, сообщает правительство. В кабмине заявили, что профильные министры находятся в постоянном контакте с властями Украины по поводу дестабилизации агрорынка.

Несколько фермерских организаций в Польше были недовольны из-за того, что в страну привозят украинское зерно, предназначенное на экспорт, но в итоге не вывозят его из-за ненадлежащего качества. Чтобы разрешить эту проблему, польские власти решили начать скупать зерно за госсчет, на эти цели выделят более $140 млн. Польский президент Анджей Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым экспортом ее зерна в Польшу. Украинские власти согласились остановить поставки зерна в Польшу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба конкуренции с инфляцией».

Эрдни Кагалтынов