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Коммерсантъ FM
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Польша будет скупать зерно за госсчет на фоне его наплыва с Украины

Польша после Пасхи начнет скупку зерна за государственные деньги, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Хенрик Ковальчик. На эти цели потратят более $140 млн. Господин Ковальчик также сообщил, что подал в отставку из-за невозможности выполнения соглашения с фермерами, которое предполагало отмену беспошлинного ввоза зерна с Украины.

«Комиссия государственных финансов выделяет первые 600 млн злотых ($140,2 млн) на эту скупку»,— цитирует господина Ковальчика пресс-служба польского правительства.

Он добавил, что власти также разрешили возведение зернохранилищ без получения разрешений на строительство.

«Одним из пунктов договоренности с фермерами было обязательство, что польское правительство обратится к Европейской комиссии с просьбой об отмене беспошлинного ввоза зерна с Украины. Такое заявление было подано 31 мая от правительства Польши вместе с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. В то же время Европейская комиссия опубликовала проект продолжения беспошлинного ввоза зерна с Украины на очередной год до 5 июня 2024 года»,— пояснил господин Ковальчик свое решение об отставке журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает агентство, ранее несколько фермерских организаций в Польше выразили недовольство из-за того, что в Польшу ввозится украинское зерно, предназначенное на экспорт, но в итоге остающееся в стране из-за его ненадлежащего качества. По их данным, за 2022 год в Польшу было ввезено около 2 млн тонн украинского зерна.

Лаура Кеффер

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