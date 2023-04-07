Украина согласилась остановить импорт зерна в Польшу на фоне протеста местных фермеров

В Польшу будет остановлен импорт украинского зерна, но транзит зерновых через территорию страны продолжится. Решение принято на фоне протеста польских фермеров, недовольных продажей украинского зерна на местных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс при посещении пограничного перехода в Дорогуске, который заблокировали фермеры, сказал: «Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера, и она согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна» (цитата по Wydarzenia).

Как пояснил Роберт Телюс, на переговорах с украинской стороной особое внимание уделялось импорту пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнуха. «Мы не говорим о транзите. Транзит через Польшу будет очень сильно контролироваться и польской, и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше»,— добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, который также присутствовал на встрече, отметил, что со сложной ситуацией столкнулись как польские, так и украинские аграрии. «Мы все понимаем, кто виноват в этой ситуации, но решить эту проблему — в наших силах»,— отметил он.

С требованием прекратить импорт зерновых с Украины польские фермеры выступали неоднократно. Около 500 человек приняли участие в протесте в Грубешуве 4 апреля. 5 апреля аграрии при помощи тракторов заблокировали площадь Солидарности в Щецине. Против импорта украинских зерновых выступили не только фермеры из Польши. В частности, сегодня, 7 апреля, на акции протеста вышли румынские фермеры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба конкуренции с инфляцией».

Милена Костерева