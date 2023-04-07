Украина согласилась остановить импорт зерна в Польшу на фоне протеста местных фермеров

В Польшу будет остановлен импорт украинского зерна, но транзит зерновых через территорию страны продолжится. Решение принято на фоне протеста польских фермеров, недовольных продажей украинского зерна на местных рынках.
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс при посещении пограничного перехода в Дорогуске, который заблокировали фермеры, сказал: «Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера, и она согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна» (цитата по Wydarzenia).
Как пояснил Роберт Телюс, на переговорах с украинской стороной особое внимание уделялось импорту пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнуха. «Мы не говорим о транзите. Транзит через Польшу будет очень сильно контролироваться и польской, и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше»,— добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, который также присутствовал на встрече, отметил, что со сложной ситуацией столкнулись как польские, так и украинские аграрии. «Мы все понимаем, кто виноват в этой ситуации, но решить эту проблему — в наших силах»,— отметил он.
С требованием прекратить импорт зерновых с Украины польские фермеры выступали неоднократно. Около 500 человек приняли участие в протесте в Грубешуве 4 апреля. 5 апреля аграрии при помощи тракторов заблокировали площадь Солидарности в Щецине. Против импорта украинских зерновых выступили не только фермеры из Польши. В частности, сегодня, 7 апреля, на акции протеста вышли румынские фермеры.
Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба конкуренции с инфляцией».