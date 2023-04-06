Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина также должна бороться с неконтролируемым импортом ее зерна в Польшу. Он поднял эту тему во время назначения нового министра сельского хозяйства Роберта Телюса.

«Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона»,— призвал господин Дуда (цитата по «РИА Новости»).

Несколько фермерских организаций в Польше были недовольны из-за того, что в страну привозят украинское зерно, предназначенное на экспорт, но в итоге его не вывозят из-за его ненадлежащего качества. По их данным, за 2022 год в Польшу было ввезено около 2 млн тонн украинского зерна. Чтобы решить проблему, польские власти решили начать скупать зерно за госсчет, на эти цели потратят более $140 млн.

Лаура Кеффер