Виски набирает обороты

Российские винокурни наращивают выпуск виски. За год производство крепкого напитка в стране выросло в полтора раза. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на участников рынка. Лидирует в этом сегменте Beluga Group с брендом Fox & Dogs. В январе-феврале она выпустила более 200 тыс. декалитров виски. В число крупнейших игроков входят Stellar Group и Ladoga Group. Им принадлежат такие марки как Steersman и Fowler’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Впрочем, об успехах импортозамещения говорить не приходится, утверждает сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. По его словам, сейчас почти весь российский виски сделан из зарубежного сырья:

«Оно привозится в цистернах, 20-футовых контейнерах, 25 тыс. литров алкоголя при крепости 63,5% разбавляется водой и разливается под российскими брендами. Треть продукции сделана из шотландских спиртов, а остальное в основном шло из Армении. Наладить производство виски по международным стандартам российским производителям мешает абсолютно все. Первое — отсутствие оборудования, в котором может быть выгнан подобный спирт. Единственные завод с относительно большими мощностями только собран и должен начать производство, у них пока нет мастеров, которые будут это делать. Нет и технологов, способных создавать нормальный виски. Гнать водку в колоннах — это одно, гнать виски-дистилляты крепостью 65-70% алкоголя — для этого нужен опыт, умение, которого в России нет. Необходимо и большое количество бочек для выдержки в течение трех лет. Так что для импортозамещения требуется минимум три года.

Судя по цифрам продаж, российская аудитория готова употреблять виски, разлитый на территории России. Более 60% шотландского виски, который продавался в России, в любом случае был разлит на нашей территории. Это ведущие бренды: William Lawson, White Horse, Bell's и так далее, и так далее. Все этим занимались, но никто не обращал внимания на цифры на контрэтикетке, обозначающие, что разлито все в России. Происходит подмена брендов, вот и все».

Продажи виски в январе-феврале сократились год к году и в объемах, и в деньгах на 19%. По данным NielsenIQ, растет спрос на джин и бренди. На фоне сокращения импорта виски в России появились 77 новых брендов этого напитка, 14 из которых — локальные марки.

Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию в среднем и высоком ценовых сегментах, стоимость даже вернулась к показателям начала прошлого года, говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Потребности в недорогом виски, по его словам, обеспечивают местные производители:

«Виски из всех категорий крепкого алкоголя в импорте, пожалуй, пострадал сильнее всего по сравнению с предыдущим периодом. В 2021 году нам не хватило 6 млн литров с учетом и внутреннего производства, и импорта. Эта ситуация начала выправляться с того момента, как Минпромторг внес поправки в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, куда вошли как раз именно марки виски, а их там больше 20 наименований.

Перед Новым годом и в первые месяцы 2023 года в особенности мы отметили возвращение ключевых брендов на полки розничной торговли: бурбон Jim Beam, Johnnie Walker, скотч, односолодовый популярный виски Macallan. Цены вернулись, в общем-то, к тем значениям, которые были в декабре 2021 года.

Когда мы говорим об иностранных марках виски, то имеем ввиду средний и высокий ценовой сегмент, например, Macallan. Но все-таки значительную часть объема продаж в литрах занимают виски более дешевые, и, как правило, разливалось все по бутылкам уде в России. В группе виски ценой до 1 тыс. руб., в которой работают российские производители, есть определенный потенциал. Судя по тому, что обороты есть, эти товары присутствуют на полках — Beluga, Ladoga, другим компаниям удается поддерживать скотч на должном уровне по качеству и по вкусу. Здесь надо понимать, что большая часть этого виски выпивается в коктейлях, со льдом, с кока-колой. В общем, здесь нет каких-то нюансов, здесь важно базовое качество, а с этим я никаких проблем не вижу».

Исследовать отечественный рынок виски собираются специалисты Роскачества. Они сравнят продукцию местных компаний и ту, которую ввозят по параллельному импорту, пишут «Известия». Дегустационная комиссия по итогам подскажет потребителям, какие российские бренды могут конкурировать с иностранными по вкусовым качествам. Местные производители получат рекомендации по улучшению технологии и рецептов. По данным Роскачества, три четверти россиян оценивают виски зарубежного производства выше, чем российские аналоги.

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Алексей Нарышкин