Около 110 тыс. человек переехали в Армению из России за прошлый год. Такими данными поделился министр экономики страны Ваган Керобян. По его словам, в 2022-м россияне зарегистрировали там 2,5 тыс. юрлиц и 4 тыс. ИП. Дополнительный приток средств в банковскую систему министр оценил в 3 млрд руб. Это позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП, отметил Керобян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с россиянами, которые переехали в Армению в прошлом году:

«Если говорить о работе, это бармены, официанты и так далее, поскольку в Армении все спокойно говорят по-русски. Никто ни разу не сказал: "Говори со мной только на армянском, чего ты сюда приехал?"» «Пока не получилось никуда устроиться — хотел в аутсорсинговую компанию. С жильем тоже сложно — подорожало. Видел здесь россиян, которые трудятся в сфере обслуживания, готовят кофе, например. Кто-то открыл магазин, кто-то работает в IT-сфере, удаленно в "Яндексе" или "Тинькофф". Мне вот позвонили по поводу работы — необходимо сделать соцкарту. Квартиры еще есть, но остались такие, до которых транспорт не ходит». «В основном россияне работают в IT и сфере услуг. Лично я работаю индивидуальным предпринимателем в сфере недвижимости. ИП открыл здесь в течение дня — никаких проблем нет. В России у меня было агентство недвижимости, здесь занимаюсь тем же самым. А так, кто-то работает в тату-салоне, барбершопе, кто-то занимается ремонтом бытовой техники. Все что можно придумывают».

Осенью 2022 года Росстат сообщил, что в первом полугодии из России выехали 419 тыс. человек. Чаще всего они отправлялись в страны СНГ. В 2021 году, по данным службы, РФ покинули около 200 тыс. граждан.

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Сабина Адлейба