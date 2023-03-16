Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В основном россияне работают в IT и сфере услуг»

Релоканты — о жизни в Армении

Около 110 тыс. человек переехали в Армению из России за прошлый год. Такими данными поделился министр экономики страны Ваган Керобян. По его словам, в 2022-м россияне зарегистрировали там 2,5 тыс. юрлиц и 4 тыс. ИП. Дополнительный приток средств в банковскую систему министр оценил в 3 млрд руб. Это позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП, отметил Керобян.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с россиянами, которые переехали в Армению в прошлом году:

«Если говорить о работе, это бармены, официанты и так далее, поскольку в Армении все спокойно говорят по-русски. Никто ни разу не сказал: "Говори со мной только на армянском, чего ты сюда приехал?"»

«Пока не получилось никуда устроиться — хотел в аутсорсинговую компанию. С жильем тоже сложно — подорожало. Видел здесь россиян, которые трудятся в сфере обслуживания, готовят кофе, например. Кто-то открыл магазин, кто-то работает в IT-сфере, удаленно в "Яндексе" или "Тинькофф". Мне вот позвонили по поводу работы — необходимо сделать соцкарту. Квартиры еще есть, но остались такие, до которых транспорт не ходит».

«В основном россияне работают в IT и сфере услуг. Лично я работаю индивидуальным предпринимателем в сфере недвижимости. ИП открыл здесь в течение дня — никаких проблем нет. В России у меня было агентство недвижимости, здесь занимаюсь тем же самым. А так, кто-то работает в тату-салоне, барбершопе, кто-то занимается ремонтом бытовой техники. Все что можно придумывают».

Осенью 2022 года Росстат сообщил, что в первом полугодии из России выехали 419 тыс. человек. Чаще всего они отправлялись в страны СНГ. В 2021 году, по данным службы, РФ покинули около 200 тыс. граждан.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...