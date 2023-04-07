Главные новости за 3-7 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Пензенские власти распространили 25 мер поддержки для участников СВО на контрактников. С 1 апреля они действуют более чем для 12 тысяч членов семей контрактников.

В Саратовской области может появиться еще один гражданский аэропорт в городе Балаково. Окружение спикера Госдумы Вячеслава Володина объявило о разработке проекта реконструкции аэродрома, законсервированного более 20 лет назад. Региональные власти называют проект важным, эксперты сомневаются в окупаемости вложений и загрузке аэропорта.

Волгоградский суд начал рассматривать коллективный иск граждан к «Концессиям водоснабжения». Истцы требуют денежной компенсации за масштабный прорыв канализации в октябре прошлого года и срыв сроков ремонта.

«Россия прирастает дельтой Волги каждый день»: заявляют сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника. Знаменитые волжские «раскаты» мелеют, традиционная флора и фауна смещаются к Каспийскому морю. Ученые предлагают срочно изменить природоохранную практику, представители власти предлагают изучить вопрос всесторонне.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. У 58-летнего пилота малолитражного воздушного судна не было прав на управление.

Саратовская улица Сакко и Ванцетти сохранит название. На встрече чиновников с гражданами выяснилось, что в комиссию по топонимике никто не подавал заявление на переименование.

Санкции остановили строительство химического завода в Саратове. Французский холдинг SNF заморозил строительство завода по производству акриламида и полиакриламида из-за невозможности установить иностранное оборудование. В минпромышленности Саратовской области сообщают, что работы на объекте продолжаются.

Жителей осажденного Сталинграда могут приравнять к ветеранам ВОВ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении мер соцзащиты, аналогичных предоставляемым «блокадникам», для обладателей знака «Житель осажденного Сталинграда».

Саратовские чиновники попадут под следствие за нерасселенные 368 домов в Волжском районе. В региональном СУ СКР завели дело о халатности. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры и главы регионального Следкома Анатолия Говорунова.

Саратовская область сможет принимать бюджет без прогнозной части. Соответствующий законопроект накануне внес губернатор региона Роман Бусаргин. Авторы текста уверяют, что нововведение устранит бюрократические барьеры и упростит использование бюджетных средств. Аналитики коммерческих предприятий называют прогноз незаменимым инструментом менеджера.

Арбитражный суд Саратовской области не принял иск межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Водосток» за слив плохо очищенных вод в Волгу в районе Набережной Космонавтов в Саратове.