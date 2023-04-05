Жителей осажденного Сталинграда могут приравнять к ветеранам ВОВ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Речь идет об отнесении к категории ветеранов обладателей знака «Житель осажденного Сталинграда» и установлении для этих граждан мер социальной защиты, аналогичных предоставляемым награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

«Соответствующим знаком награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда (ныне Волгоград — «Ъ»), — говорится в сообщении.

Дарья Васенина