Саратовские чиновники попадут под следствие за нерасселенные дома

Следователи Волжского района Саратова завели уголовное дело по статье о халатности в отношении неустановленных сотрудников городской администрации и ее структурных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с 1 января 2017 года по настоящее время чиновники, зная о несоответствии более 35 многоквартирных домов установленным санитарным и техническим нормам, не признали их аварийными. Также госслужащие не приняли меры по расселению домов, соответствующие решения по которым уже были приняты.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Саратовской области. Подробности уточнили в пресс-службе надзорного органа региона.

Речь идет о 368 МКД в Волжском районе: «Несмотря на поступающую в органы местного самоуправления г. Саратова информацию, объективно свидетельствующую о значительной степени износа жилого фонда, вопрос о направлении материалов на межведомственную комиссию администрацией не поднимался».

Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры и главы регионального Следкома Анатолия Говорунова.