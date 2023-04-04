Улица Сакко и Ванцетти сохранит название

Власти Саратова передумали переименовывать улицу Сакко и Ванцетти. Об этом «Ъ — Средняя Волга» рассказали в пресс-службе городской администрации. Публике решение озвучили в ходе встречи чиновников с гражданами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Маркелов Фото: Никита Маркелов

Общественник Александр Ермишин, посетил мероприятие; по его словам, причиной решения стало отсутствие в комиссии по топонимике соответствующего заявления. Собеседник рассказал, что мэрию представляли и.о. заместителя главы города Александр Гусев, и председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова, а граждан - порядка 40 человек.

О переименовании одной из центральных улиц города власти заговорили, в январе текущего года. Тогда чиновники утверждали, что инициировали процедуру на основании заявления, которое якобы поступило в профильную комиссию. Тогда сообщалось, что улице хотят дать имея жены советника казенной палаты и благотворительницы Марии Дмитриевской.