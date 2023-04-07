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Арбитраж не увидел вины «Водостока» в загрязнении Волги в Саратове

Арбитражный суд Саратовской области не принял иск межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к МУП «Водосток» за загрязнение Волгоградского водохранилища в районе Набережной Космонавтов в Саратове путем сброса в реку плохо очищенных ливневых и дренажных вод. Соответствующее решение размещено в картотеке дел суда.

Чиновники хотели взыскать с учреждения 3,858 млн руб. за слив через водовыпуск Белоглинского оврага, находящегося на балансе «Водостока». Подземная река Белоглинка, протекающая через этот овраг, впадает в Волгу на новой набережной между улицами Вольская и Шелковичная. Чуть выше по течению расположен пляж «Покорителей Волги». В сливаемой воде обнаружили превышение содержания железа и нефтепродуктов. К иску прилагались замеры на водовыпуске Белоглинского оврага. Его подали 14 апреля 2022го, но текст решения об отказе в принятии опубликовали 31 марта этого года.

Истец настаивал на том, что сливы оказывают негативное влияние на окружающую среду и причиняют вред Волге. Но доказать это не удалось. Ответчик отметил, что пробы должны были взять в четырех местах, среди которых есть место сброса, но также еще и место смешивания, 500 метров выше и ниже места смешивания. В «Водостоке» указали на то, что при анализе воды в месте сброса не был учтен естественный фон реки Белоглинка.

В декабре 2021 года суд получил экспертное заключение по содержанию опасных веществ в пробах из четырех мест. Опираясь на результаты этих анализов, судья Роман Стожаров пришел к выводу об отсутствии факта причинения ущерба: «Изучив представленные истцом протоколы исследований требованиям по объемам отбора проб, производству исследований, суд приходит к выводу о том, что в связи с

имеющимися в них несоответствиями, которые в судебном заседании были частично признаны Лабораторией ЦЛАТИ по Саратовской области, данные

доказательства не могут служить достоверными доказательствами, подтверждающими факт загрязнения воды Волгоградского водохранилища действиями ответчика».

Дарья Васенина

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