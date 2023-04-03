Пензенские власти распространили меры поддержки для участников СВО на контрактников

На заседании кабмина Пензенской области приняли решение распространить меры поддержки для мобилизованных участников специальной военной операции и добровольцев на контрактников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Речь идет о существующих 25 мерах поддержки для военнослужащих. С 1 апреля они действуют более чем для 12 тысяч членов семей контрактников.

«Важно провести работу так, чтобы внимание было уделено всем. Ответственность предполагается персональная», — обозначил господин Мельниченко.

Глава региона также рассказал о решении выделить из областного бюджета дополнительные средства на организацию бесплатного летнего отдыха на Черном море более чем для двух тысяч детей пензенских участников СВО. Также, уточнил Олег Мельниченко, средства направили на путевки для детей из подшефного региону Пологовского района Запорожской области.