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Взлет тронулся

Балаковский аэропорт готовят к реставрации

В Саратовской области может появиться еще один гражданский аэропорт: окружение спикера Госдумы Вячеслава Володина объявило о разработке проекта реконструкции аэродрома в Балакове, законсервированного более 20 лет назад. Региональные власти называют проект важным для экономики субъекта и города с населением менее 200 тыс., эксперты сомневаются в окупаемости вложений и загрузке аэропорта.

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

О заключении договора на проектирование балаковского аэропорта пишет телеграм-канал «Володин-Саратов», который считается одним из основных средств вещания спикера Госдумы Вячеслава Володина на родной регион. Инвестор, параметры и стоимость проекта в сообщении не называются. Указано лишь, что «проектирование будет вестись в рамках государственно-частного партнерства, также планируется включение проекта в государственную программу „Развитие транспортной системы“», И «что аэропорт сможет обслуживать 100 пассажиров в час».

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области не смогли оперативно ответить и на вопрос о заказчике проекта. Отсутствие соответствующего аукциона на портале «Госзакупки» указывает на частного инвестора.

Аэропорт в Балакове, открытый в 1984 году для нужд строительства местной АЭС, относился к аэродромам первого класса. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 метров. Он был способен принимать воздушные суда со взлетной массой до 180 т (в том числе Ил-76 и Ту-154) и обеспечивал регулярное авиасообщение с городами Саратовской области, Москвой и многими регионами страны. После распада СССР маршруты были свернуты, к 1999 году полеты полностью прекратились, и в 2001 году аэропорт был закрыт и законсервирован.

О намерении привлечь крупный бизнес для реконструкции аэропорта Вячеслав Володин заговорил в 2019 году. Год спустя региональное правительство оценило работы в 9,1 млрд руб. Из них 6,2 млрд руб. чиновники ожидали получить из федерального бюджета. Летом 2021 года объект посетил глава Росавиации Александр Нерадько. Тогда же публике представили инвестора: АО «Металлургический завод Балаково». Руководитель предприятия Александр Бабенко презентовал предварительный план модернизации аэропорта.

В конце минувшего года глава Балаковсого района Сергей Грачев со ссылкой на совещания в Росавиации утверждал, что ремонт начнется в 2024 году. В текущем году бюджет области не предусматривает денег на реализацию региональной программы «Развитие транспортной системы». Эксперты не уверены, будет ли востребован объект среди балаковцев. «Раньше были внутренние рейсы — на них летали небольшие самолеты. Они достаточно экономичны и связывали крупные города. Я не знаю, когда мы сможем к такой модели прийти, когда для населения станет подъемно,— сказал генеральный директор аналитической компании «БРИИК» Юрий Пужалин. — За проектом должно стоять какое-то обоснование: Балаково — достаточно крупный промышленный город, может быть, летать туда будут не по туристическим, а именно бизнес-маршрутам».

Аэропорты в городах значительно больших, чем Балаково, регулярно работают в убыток, считает авиаэксперт Роман Захаров: «Анализ надо выполнить — кто будет использовать и зачем. Часто региональные или местные аэропорты содержатся фактически за счет крупных предприятий, а еще чаще — за счет региональных властей».

Депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов: «Чисто исторически в Балакове всегда был аэропорт. Сейчас есть необходимость внутренних пассажирских перевозок. Возможности перелета от Балакова до Саратова или из Москвы в Балаково вполне существуют, если там будет нормальный аэропорт. Балаково — хороший индустриальный город, где есть такие компании, как „Фосагро“. Я считаю, что если даже к финансово-экономическому обоснованию возникают какие-то вопросы — чисто эмоционально и исторически он необходим».

Балаковская общественница Наталья Караман: «Нужной для рентабельности полетов загруженности здесь не будет, пассажиров здесь просто не наберут. К тому же для них нужна инфраструктура: это работа общественного транспорта. Будут рейсы автобусов рентабельными? Сколько там будет вылетов за день?» На рентабельности может сказаться и наличие по соседству саратовского аэропорта «Гагарин», добавила госпожа Караман и предположила: «Резон может иметь место, только если аэропорт будет полностью грузовым: в терминал будут ездить большегрузы и далее доставлять товар по округе».

Никита Маркелов

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