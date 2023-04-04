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Пилот упавшего под Волгоградом самолета не имел прав на управление

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба органа.

При крушении малолитражного самолета погиб пилот. Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Вчера 58-летний мужчина, у которого не было прав на управление воздушным судном, пытался взлететь с поля в поселке Стандартный на двухместном самолете «Беркут» RA-0485G. Произошло крушение. Пилот погиб на месте.

«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

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