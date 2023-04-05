SNF уходит по-французски

Французский холдинг SNF заморозил выполненное на 40% строительство в Саратове завода по производству акриламида и полиакриламида. Объявившие об этом региональные власти пояснили, что ввоз необходимого заводу оборудования попал под санкции, и предположили, что инвестор все-таки попробует завершить строительство. Отечественные производители полиакриламида, использующегося в нефтедобывающей промышленности и сельском хозяйстве, утверждают, что не видят во французах конкурента в силу емкости и специфики рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Саратов­оргсинтез» — единственный поставщик сырья для акриламида в России

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ «Саратов­оргсинтез» — единственный поставщик сырья для акриламида в России

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

О заморозке проекта компании «СНФ-Флопам» сообщил зампред правительства — министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин. Он уточнил, что проект строительства в Заводском районе Саратова предприятия, производящего акриламид и его производ­ные, не прекращен, а только приостановлен: «Французы не отказываются от реализации. Я думаю, пока не будет ясности в политическом плане, проект находится в приостановке».

• ООО «СНФ Флопам» зарегистрировано в Саратове в мае 2016 года и является дочерней компанией французского холдинга SNF — крупнейшего в мире производителя полиакриламида, который поставляется более чем в 130 стран.

Новый завод начали строить на территории, выкупленной у ООО «Саратоворгсинтез» (ПАО «ЛУКОЙЛ») неподалеку от ПАО «Саратовский НПЗ». Именно на этой площадке находится единственное в России производство нитрила акриловой кислоты (НАК) — сырья, необходимого для акриламида. На предприятии планировалось создать от 100 до 500 рабочих мест (в зависимости от стадии производства). Инвестиции французского холдинга предполагались в размере 3,5 млрд руб.

Полиакриламид используется при очистке воды, производстве минеральных удобрений. В нефтяной промышленности материал увеличивает объем добычи — вытесняет нефть в лучшем объеме и очищает ее. В сельском хозяйстве его используют для задержания влаги в земле.

Пресс-служба регионального минпромышленности сообщила «Ъ», что, несмотря на заморозку проекта и сложности в финансировании, компания продолжает платить налоги в российскую казну и заниматься реализацией проекта: «Проведены проектные работы, частично выполнены строительно-монтажные работы в производственном, инженерном и бытовом корпусах. В настоящее время выполняются подготовительные работы для строительства подстанции, необходимой для дальнейшей реализации проекта».

В ведомстве также уточнили, что «СНФ Флопам» сформировал список партнеров и потребителей продукции: нефтедобывающие компании, предприятия водоснабжения и сельхозтоваропроизводители.

Тальман Байбурдов, владелец ООО «Акрипол», работающего в этой же нише, отметил, что ситуация в отрасли далека от высококонкурентной: «Это наукоемкая технология. На нее нужны деньги, которые есть только у нефтяников, газовиков или у государства. У акриламида много производных. Существуют сотни марок полиакриламида. В этой отрасли всегда можно найти свою нишу. В Саратове производится сырье: акрилонитрил. Сейчас его отправляют за рубеж, а потом покупают обратно полиакриламид по цене в два-три раза ­дороже».

Председатель комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы Александр Анидалов рассказал «Ъ», что оповещение о заморозке проекта пришло еще в июне 2022 года. Строительство должны были свернуть до мая этого года, на данный момент оно завершено на 40%: «Застопорились, потому что стали завозить оборудование, которое оказалось под санкциями. Владельцы в переписке с правительством Саратовской области утверждают, что хотят продолжить стройку, но ссылаются на санкции. В кабмине были мысли о смене собственника или о других маневрах, но не случилось».

Александр Анидалов предположил, что SNF скорее попытается сохранить проект, чем свернуть. По его словам, на новом заводе предполагалось выпускать объемы, далеко выходящие за пределы потребностей региона. Власти рассчитывали запустить производство, обеспечивающего новый уровень качества по более доступной цене. Тем не менее в минпромышленности считают, что, если проект не будет осуществлен, для потребителя просто ничего не изменится.

Дарья Васенина