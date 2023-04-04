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«Россия прирастает дельтой Волги каждый день»

Астраханские биологи ждут от этого больших экологических и экономических проблем

Авандельта Волги мелеет, традиционная флора и фауна смещаются к Каспийскому морю, заявили ученые Астраханского биосферного заповедника. Пожары становятся постоянными, а уход осетровых рыб грозит снижением промыслового вылова рыбы и концом туристического бизнеса, завязанного на рыбалке и лотосах. Ученые предлагают срочно изменить природоохранную практику, перейдя от заглубления каналов к расчистке берегов и подъему уровня воды. Представители власти предлагают изучить вопрос всесторонне.

Ученые не считают пожары и браконьеров главной угрозой авандельте

Ученые не считают пожары и браконьеров главной угрозой авандельте

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Ученые не считают пожары и браконьеров главной угрозой авандельте

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Проблемы авандельты Волги стали одной из тем прошедшего в Санкт-Петербурге XXII Международного форума «Экология большого города». С докладом об этом выступил замдиректора ФБГУ «Астраханский государственный биосферный заповедник» Кирилл Литвинов. Ссылаясь на результаты исследований 2021 года, господин Литвинов сообщил, что в среднем «раскаты» (авандельта. — «Ъ»), раскинувшиеся более чем на 10 тысяч квадратных километров, измельчали до 40–70 см. Если сравнить снимки со спутника за 2019 и 2022 годы, будет видно, что дельта Волги зарастает тростниковыми островами.

«Подходя к морю, Волга начинает разделяться на множество водотоков. В Каспий впадает порядка 600 различных „ериков“ и рукавов. Где они впадают, заканчивается дельта и начинается авандельта. Пресная вода растекается в мелководных угодьях, заросших водной растительностью, которые как раз привлекают птиц. Именно на вышеперечисленном и держится волжское рыбное богатство»,— объяснил господин Литвинов «Ъ».

Исследования, на которые ссылались собеседники «Ъ», показывают, что в основе изменений лежит комплекс факторов, среди которых глобальное изменение климата, солнечные циклы, а также падение уровня Кас­пийского моря: на 119 см с 2006 по 2015 годы. Средний темп падения составил 7,9 см/год, что в 1,8 раза выше, чем в 1959–1977 годы. С уровнем воды в Волге схожая ситуация: последний многоводный сезонный паводок был в 2005 году, а в последние годы появился новый термин «экстремально-маловодный паводок». Кирилл Литвинов пояснил: «Волга несет в себе столько твердых осадков, что как раз в зоне авандельты они начинают осаждаться и образовывают новую сушу. Можно сказать, что Россия прирастает дельтой Волги каждый день. В связи с падением уровня Каспийского моря процессы невероятно ускорились».

Способствуют процессу и антропогенные факторы: «С середины прошлого века там прокладывали каналы-рыбоходы. Обосновывали это тем, что рыбам будет проще идти на нерест. Но в современных условиях это скорее „каналы-рыбакоходы“, которые позволяют промысловым рыбакам попадать в эту территорию и добивать, что осталось». По словам господина Литвинова, на углубление и расчистку 24 каналоврыбоходов уходят крупные суммы. Согласно данным портала «Госзакупки», только на производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды при расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода в Камызякском районе в конце прошлого года было выделено 2,5 млн руб.

Научный сотрудник заповедника, геоботаник Наталья Литвинова объяснила: «Земноводная растительность мелководной авандельты отлично подходит местным птицам, которые кормятся и гнездятся в зарослях. Теперь, когда „раскаты“ мельчают, пернатые смещаются на юг. Туда же идет и рыба — все дальше от причалов и туристических мест. А „раскаты“ тухнут, зарастая мелкими водорослями. Вымирает мелкая рыба, а за ней оставшаяся без корма крупная. Осет­ровых в тех краях уже нет».

«Все зарастает чилимом и тростником. Это такой автокаталитический процесс, который сам себя усиливает. Каждую весну дельта горит, преимущественно сухой тростник. Близко расположены и соленесущие горизонты. Солончаковые растения продвигаются на юг, заменяя собой сенокосы, пастбища. То, что мы наблюдаем последние годы — смертельное комбо для дельты»,— подытожила госпожа Литвинова. Она считает необходимым срочный переход от углубления каналов к расчистке берегов и усиленному обводнению дельты.

Заведующая лабораторией орнитологии Астраханского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Наталья Мещерякова уточнила, что тростник совершенно не подходит пернатым. Они «сбегают» за границы охранной зоны, а там наблюдение и охрана невозможны. Среди птиц заповедника множество краснокнижных, занесенных как в региональную книгу (например, желтая цапля), так и в Красную книгу РФ (малый баклан, черноголовый хохотун, белохвостый орлан). Если процессы продолжатся, а границы заповедника останутся на месте, все они окажутся в доступе браконьеров.

Экс-депутат Саратовской облдумы Александр Нараевский, занимавшийся разработкой «рыболовных» законопроектов, поделился с «Ъ» еще одной версией: «Основное — это обилие удобрений, которые стимулируют рост растений и убивают рыбу. На поля удобрения идут, весной смываются в реку. Очистных сооружений нет, все туда течет до конца, и там (в авандельте. — «Ъ») ­оседает».

Владелец базы отдыха в поселке Станья Камызякского района Игорь Липчанский в разговоре с «Ъ» отвел туристическому бизнесу на «раскатах» еще не более 10 лет, отметив, что перевести инфраструктуру ниже по Волге невозможно: «Если нет рыбы, зачем сюда ехать? Еще немного, и тут будет ­болото».

Заместитель председателя комитета по экономике и инвестиционной политике Астраханской облдумы Андрей Маркин в разговоре с «Ъ» согласился: «Сброс воды оставляет желать лучшего. Губернатор постоянно работает по всем инстанциям, чтобы сброс был и происходил вовремя. С каналами есть проблема — Каспий упал настолько, что выйти по ним в промысловые зоны стало сложно. Это предмет отдельного разговора. Мы должны сперва понять, в каком состоянии эти каналы. Сейчас, со слов рыбаков, это ­проблематично».

«Бизнес умирает из-за недостаточного контроля государства за выловом,— отметил господин Маркин.— Каспий и раньше отступал, но тогда рыбы было больше, была даже осетровая. Просто рыбе надо давать размножаться. В сезон приезжает два-три миллиона гостей — их улов больше промышленного. Кто-то легально работает, кто-то нелегально. Я за легальные базы и легальный бизнес — его нужно под­держивать».

По его словам, депутаты облдумы намерены встретиться с представителями туристического и рыболовного бизнеса для обсуждения необходимых мер поддержки. При этом на идеи ученых о возможности расширения границ заповедника господин Маркин реагирует холодно: «Заповедник — это не блуждающая звезда. Он очень разросся. Можно заповедником всю страну сделать. Но мы исходим из необходимости баланса всех ­интересов».

В Волго-Каспийском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству прокомментировать ситуацию с выловом рыбы в Астраханской области не смогли. В ответственном за содержание каналов ФГБУ «Главрыбвод» никто не ответил на звонок.

Дарья Васенина

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