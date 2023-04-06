Бюджет примут без прогноза

Саратовская область сможет принимать бюджет без прогнозной части — соответствующий законопроект накануне внес губернатор региона Роман Бусаргин. Авторы текста уверяют, что нововведение устранит бюрократические барьеры и упростит использование бюджетных средств. Подобная практика уже есть в соседних регионах: представители законодательных собраний считают, что это пошло бюджетному процессу только на пользу; тогда как аналитики коммерческих предприятий называют прогноз незаменимым инструментом менеджера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки в Бюджетный кодекс РФ вступили в силу 21 ноября 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Поправки в Бюджетный кодекс РФ вступили в силу 21 ноября 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Саратовская областная дума уже на следующей неделе может разрешить правительству не готовить долгосрочный прогноз при разработке проекта бюджета. Законопроект в региональный парламент внес губернатор Роман Бусаргин. Лаконичная пояснительная записка утверждает, что цель нововведения — приведение законодательства субъекта в соответствие федеральному. Поправки в Бюджетный кодекс России вступили в силу в минувшем ноябре. Тогда в правительстве РФ утверждали, что текущее положение вещей затрудняет движение казенных средств и приводит к путанице. Закон был принят минувшей осенью 21.11.2022 № 448-ФЗ, после чего регионы с разной скоростью начали брать нововведение на вооружение. Помимо указанных изменений губернатор предложил депутатам расширить ряд случаев, когда исполнительная власть может распоряжаться резервным фондом, а также уменьшить перечень региональных субсидий ­муниципалитетам.

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко уверен, что для прогноза бюджетных процессов региональным властям закон не нужен: «Прогноз практически никогда не совпадает с действительностью: нам всегда приходится его корректировать. Бюджет Саратовской области достаточно стабилен. Для того чтобы в общих чертах понимать, что будет с бюджетом на следующий год, нам достаточно вспомнить, что было год назад, и спроецировать это на будущий год».

Дума Астраханской области изменила свое законодательство еще в декабре. Председатель комитета по бюджету и налогам ре­гионального парламента Виталий Гутман уверен, что поправки лишь облегчили работу руководства области: «Мы все равно делаем этот прогноз вместе с исполнительной властью. Но не придаем ему силу закона. Это значит, что он используется в работе как прогноз. Но для того, чтобы проще было корректировки вносить, мы не принимаем такой закон. В условиях большой волатильности экономики достаточно сложно такие прогнозы делать». Господин Гутман добавил, что статус закона только усложнял процесс принятия решений.

В течение дня в пресс-службе Волгоградской областной думы не отвечали на звонки «Ъ». На связь вышел член профильного комитета Валерий Могильный: «У нас бюджет запланирован на несколько лет. Но все равно происходит постоянная корректировка. Мы работаем в рамках действующего федерального законодательства. Никто нам не мешает прогнозировать свои расходные и доходные части». Господин Могильный добавил, что источник подобных вопросов — недостаточно государственное планирование экономических процессов.

Когда дело идет о бизнесе, прогноз — один из основных инструментов менеджера, уверен финансовый аналитик компании «БРИИК»­ Юрий Пужалин: «На этапе прогноза закладывают три сценария: пессимистичный, оптимистичный и нейтральный. Как правило, реализуется именно последний. Потому что учесть все негативные и позитивные факторы невозможно. Управленец должен уметь реагировать, а реагировать я могу лишь с помощью прогноза. Он помогает подготовиться к разным сценариям. Иначе менеджер попадет в ситуацию ­расте­рянности».

Никита Маркелов