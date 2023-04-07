«Пермские моторы» начали серийное производство двигателей ПД-14

АО «ОДК — Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») начало серийное производство двигателей ПД-14 для российских среднемагистральных самолетов МС-21-310. Об этом сообщили в компании «Ростех». «К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки, и следует выйти на выпуск 160 двигателей ПД-14 ежегодно»,— цитирует гендиректора ОДК Вадима Бадеху пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Разработан пермским АО «ОДК — Авиадвигатель», также входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Модификация МС-21-310 прошла сертификацию в 2022 году.