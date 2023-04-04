Глава Чувашии предложил заменить срочную службу в армии работой на оборонных заводах

Глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть для призывников из числа выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях военно-промышленного комплекса (ОПК) в течение не менее пяти лет.

«Приравнять работу призывников-выпускников на таких предприятиях по специальности к альтернативной службе. Срок работы не менее пяти лет»,— написал он в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося сегодня, 4 апреля, заседания Госсовета РФ под председательством Владимира Путина.

Как вариант Олег Николаев предлагает предоставлять трехлетнюю отсрочку от призыва таким выпускникам, если они работают по специальности на предприятиях ОПК.

«Оба варианта экономически выгодны экономике как региона, так и страны в целом, поскольку выпускники становятся профессионалами либо в спецтехнике, либо по профессии»,— говорит он.

«В случае призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации эти молодые люди смогут быть технически грамотными специалистами»,— считает глава Чувашии.

Олег Николаев отмечает, что с ноября 2022 года количество предприятий ОПК в Чувашии увеличилось с 7 до 47. Вопрос обеспечения их кадрами стоит «особенно остро». Сейчас на таких производствах в регионе заняты 26 тыс. человек, текущая потребность в специалистах достигает 1,77 тыс. человек, из которых 1,37 тыс. – на рабочие вакансии.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"