Заочно арестованному в России Артему Уссу изменена мера пресечения на подписку о невыезде

Сбежавший из под домашнего ареста в Италии Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, находится в Москве. В России в отношении Артема Усса расследуется уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Сегодня по этому делу ему была изменена мера пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

«Артем Александрович Усс находится в Москве и сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД России. Он дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы. По результатам допроса Артему Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Тихомиров.

17 октября 2022 года Артема Усса задержали по запросу Минюста США в Милане из-за подозрений в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. В том же месяце его заочно арестовали в России по подозрению в отмывании денег и объявили в федеральный розыск. В декабре господина Усса перевели под домашний арест в Италии.

21 марта 2023 года миланский суд одобрил его экстрадицию в США. 23 марта итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. Corriere della Sera писала, что с побегом ему помогали шесть-семь человек. 4 апреля господин Усс сообщил «РИА Новости», что находится в России. По его словам, он сбежал «вынужденно», так как не верил в объективность правосудия в Италии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Олеся Павленко