Беспилотник сбросил два снаряда на село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

На этот раз на село Новая Таволжанка с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. «Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории»,— уточнил губернатор.

Вчера, 3 апреля, Шебекинский городской округ дважды подвергся обстрелам со стороны Украины. В первый раз из-за падения снаряда эвакуировали работников местного предприятия. Позже в поселке Первомайский от обстрела пострадали четыре дома.

В соседней приграничной Брянской области вчера, 3 апреля, ВСУ атаковали с беспилотников здания военкомата и отдела МВД в городе Севске. В результате атак никто не пострадал.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж