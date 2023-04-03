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Коммерсантъ FM
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Работников предприятия в Белгородской области эвакуировали из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Вознесеновка в Шебекинском городском округе. По его словам, жертв нет, но снаряды повредили частное домовладение и предприятие, работников которого вывезли в безопасное место.

Судя по фотографиям в его Telegram-канале, снаряд разорвался прямо рядом с жилым домом. Осколки повредили окна и фасад. Кроме этих повреждений из-за обстрела без света частично остались несколько населенных пунктов. Господин Гладков заявил, что восстановительные работы начнутся после окончания обстрела.

Вчера, 2 апреля, под обстрел попало село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Из-за падения снарядов там погибло 15 голов скота, а повреждения получили пять домов и два автомобиля.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной построена оборонительная засечная черта. Власти помогают жителям приграничных регионов с переездом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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