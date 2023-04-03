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Коммерсантъ FM
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Приграничный район Белгородской области попал под второй обстрел за день

Под очередной обстрел попал поселок Первомайский Шебекинского округа в Белгородской области. Пострадавших нет.

«Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела»,— сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 3 апреля, в Шебекинском горокруге под обстрел попало предприятие. Его работников эвакуировали в безопасное место.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной построена оборонительная засечная черта. Власти помогают жителям приграничных регионов с переездом, а мэрия облцентра принимает дополнительные меры безопасности.

Сергей Толмачев, Воронеж

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