Приграничный район Белгородской области попал под второй обстрел за день

Под очередной обстрел попал поселок Первомайский Шебекинского округа в Белгородской области. Пострадавших нет.

«Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела»,— сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 3 апреля, в Шебекинском горокруге под обстрел попало предприятие. Его работников эвакуировали в безопасное место.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной построена оборонительная засечная черта. Власти помогают жителям приграничных регионов с переездом, а мэрия облцентра принимает дополнительные меры безопасности.

Сергей Толмачев, Воронеж