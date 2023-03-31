Virgin Orbit увольняет почти всех сотрудников и может закрыться

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском спутников, в ближайшем будущем может прекратить свое существование. Об этом на общем собрании сотрудников компании сообщил ее гендиректор Дэн Харт, пишет CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, компания подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, из которого следует, что Virgin Orbit покинут почти все сотрудники. Компания увольняет сразу 675 человек — это 85% от их общего числа. После этого в штате останется около 100 сотрудников. Всем, кто попадет под сокращение, компания пообещала помочь с трудоустройством и выплатить выходное пособие. Увольнения будут оформлены до 3 апреля.

Virgin Orbit испытывала серьезные финансовые трудности в последние месяцы. Во многом этому способствовал неудавшийся старт ракеты-носителя LauncherOne в январе нынешнего года, который должен был стать первым в истории запуском космических спутников с территории Великобритании. Уже 15 марта компания объявила о временной приостановке своей деятельности и отправила всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск. 23 марта компания возобновила работу, но на рабочие места вернулась только часть из отправленных в отпуск сотрудников.

Все это время Virgin Orbit отчаянно пыталась найти инвесторов для продолжения своей деятельности. Однако, как пояснил на собрании гендиректор Дэн Харт, найти инвесторов компании так и не удалось.

После этих новостей акции Virgin Orbit практически обесценились. На внебиржевых торгах они котируются на 44% ниже уровня закрытия четверга и стоят всего $0,19 каждая. С начала года акции рухнули на 81,6%.

Кирилл Сарханянц