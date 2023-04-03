Прокуратура перечитала дело сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова

Ессентукский городской суд Ставропольского края повторно принял к рассмотрению уголовное дело в отношении экс-судьи из Сочи Дмитрия Новикова, известного своими разоблачениями бывших коллег. Господин Новиков, имевший статус адвоката, обвиняется в покушении на посредничество при передаче взятки от подзащитного. В ноябре 2022 года суд вернул дело прокурору, указав на то, что в обвинительном заключении роль Новикова в преступлении не конкретизирована. По мнению защиты, после доработки материалов формулировки обвинения остаются расплывчатыми.



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Как стало известно «Ъ», Ессентукский городской суд Ставропольского края назначил на 5 апреля предварительное слушание по уголовному делу в отношении Дмитрия Новикова, обвиняемого в покушении на посредничество при передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), об этом сообщает сайт суда.

Дмитрий Новиков, ранее имевший статус судьи Хостинского районного суда Сочи, стал известен благодаря резонансным заявлениям о коррупции в судебной системе, его ролики на YouTube набирали десятки тысяч просмотров. С 2019 года мужчина занимался адвокатской практикой, в июне 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранительных органов, Дмитрий Новиков намеревался выступить посредником при передаче взятки от своего клиента Ярослава Макагонова, который в мае 2021 года пять раз выстрелил из травматического пистолета в начальника охраны ЖК в центре Краснодара.

За вознаграждение в сумме 2 млн руб. адвокат Новиков, как полагает следствие, обещал своему подзащитному максимально смягчить обвинение, средства якобы предназначались сотрудникам правоохранительных органов и суда.

При получении денег от Ярослава Макагонова в Новороссийске 1 июня 2021 года был арестован водитель Дмитрия Новикова, а сам он был задержан в Москве спустя несколько дней.

Нынешний судебный процесс — вторая попытка рассмотреть дело Дмитрия Новикова. Первый процесс в Ессентукском горсуде завершился уже на предварительном заседании 29 ноября 2022 года. Судья Олег Сенцов по собственной инициативе возвратил дело прокурору Новороссийска, утверждавшему обвинение, для устранения препятствий к рассмотрению.

По мнению суда, в обвинительном заключении не конкретизирован способ совершения преступления, а также его место и время.

«Обвинение не содержит описания того, какие конкретно действия, направленные на совершение преступления, были совершены Дмитрием Новиковым и в чем они выражались. Кроме того, обвинительное заключение должно содержать перечень доказательств защиты, но, кроме показаний Новикова, доказательств защиты нет», — говорится в постановлении судьи Сенцова.

Адвокат Дмитрия Новикова Анна Половинская утверждает, что после доработки материалов дела прокуратурой и следственными органами обвинение осталось таким же неконкретным. «Обвинительное заключение состоит из утверждений об участии Новикова в преступлении исключительно посредством общения из другого города по телефону путем произнесения каких-то слов и выражений. Обвинение в одних случаях эти слова не называет, что исключает возможность их опровержения. В других случаях следствие приводит выражения “обсудил вознаграждение”, “проконсультировал клиента”, “позвонил и поговорил”, но при этом нигде не содержится информации о том, что речь идет именно о взятке, ни прямо, ни иносказательно. Кроме того, следствие отказало в возбуждении дела в отношении возможного взяткополучателя за отсутствием события преступления», — пояснила защитник.

Господин Новиков не признает себя виновным и настаивает на том, что переданные его водителю средства составляли адвокатский гонорар, а уголовное преследование, по его мнению, инспирировано бывшими коллегами по судебной системе в отместку за разоблачения.

Дмитрий Новиков остается под стражей с июня 2021 года, в настоящее время состояние его здоровья ухудшилось. Он помещен в медицинскую часть следственного изолятора Новороссийска, куда был этапирован после возврата дела прокурору. Уголовное дело рассматривает суд в Ставропольском крае, подсудность была изменена для того, чтобы избежать подозрений в предвзятости судей Краснодарского края, которых разоблачал Дмитрий Новиков. Защита экс-судьи при этом указывает на сложности при доставлении подсудимого из одного региона в другой. «У Дмитрия Владимировича много хронических болезней, переезды даются ему очень тяжело, это вызывает у защиты беспокойство», — пояснила адвокат Половинская.

Анна Перова, Краснодар