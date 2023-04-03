Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 апреля

9:51. Следственный комитет России (СКР) будет расследовать случившиеся накануне обстрелы Курской и Белгородской областей. В Курской области ВСУ обстреляли кладбище, где несколько семей проводили уборку. Семь человек были ранены. В Белгородской области под обстрел попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть разрушения и повреждения здания сельхозпредприятия, частных домовладений и автомобилей.

В СКР охарактеризовали произошедшее как «новые факты преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения».

9:40. Белгородская область отправила «дополнительное обмундирование» мобилизованным жителям региона, проходящим службу в районе Сватово Луганской народной республики. Туда направили строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование, письма, и посылки от родных.

«В ближайшее время отправляем очередную партию помощи и в Донецкую народную республику. Работа продолжается»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину в конце минувшей недели