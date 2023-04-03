Предприятие в Белгородской области эвакуировали из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Вознесеновка Шебекинского городского округа, о котором сообщило МЧС в 11:35. Господин Гладков сообщил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

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По его данным, один из снарядов попал на территорию предприятия, сотрудники которого были эвакуированы «в безопасное место». Название производства не раскрывается.

Еще один снаряд попал «в жилую зону» села, в результате есть «незначительные осколочные повреждения» окон и фасада в частном доме.

Также в результате обстрела в нескольких населенных пунктах частично нарушено электроснабжение. «К восстановительным работам приступим сразу, как закончится обстрел»,— сообщил губернатор.

Сергей Калашников

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