У мобилизованных из Липецкой области начался отпуск

С понедельника, 3 апреля, часть мобилизованных из Липецкой области начали возвращаться в плановый двухнедельный отдых. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Руководство города сегодня встречает военнослужащих на перроне городского вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что обязательный двухнедельный отпуск был установлен для всех участников специальной военной операции на территории Украины. Его должны предоставлять военнослужащим раз в полгода. В конце марта как раз минуло шесть месяцев с момента объявления частичной мобилизации.

Сергей Калашников

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